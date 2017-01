In deze (moeilijk te bereiken) metropool van 15 miljoen inwoners komt Witsel terecht

Bart Fieremans en Niels Vleminckx

3/01/17 - 11u37

Axel Witsel trekt voor drie jaar naar de Chinese promovendus Tianjin Quanjian, waar de Italiaanse coach Fabio Cannavaro de plak zwaait. Maar waar komt de 27-jarige Rode Duivel nu precies terecht? Hoe sterk is die ploeg? En van waar komen de centen? Tianjin Quanjian voor dummies.

Waar ligt Tianjin?

Tianjin ligt op zo'n 120 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Peking, en wordt daarom ook wel eens 'de achtertuin van Peking' genoemd. Het zal voortaan niet makkelijk zijn voor Axel Witsel om even over en weer te vliegen van België naar Tianjin. Hij moet twee tussenstops incalculeren, inclusief een langeafstandsvlucht van meer dan tien uur richting Peking, Shanghai of Guangzhou om uiteindelijk in Tianjin te (be)landen. Zijn klok moet hij zeven uur vooruit draaien. Tianjin Economic And Statistics For Tianjin's Economy ¿ : https://t.co/FOF0MJokHq . pic.twitter.com/XRzCc4wzQD — RMB Investor (@RMB_Investor) Sat Dec 24 00:00:00 MET 2016

In wat voor stad komt hij terecht? Witsel komt in een echte metropool terecht. Tianjin is een stad in volle expansie. Nu al leven bijna 15 miljoen mensen in de metropool, goed voor het derde dichtst bevolkte stedelijke gebied in China. Maar als topvoetballer zal hij geen last van de buren hebben. Witsel zal kunnen wonen in een van de sterk beveiligde compounds met luxueuze woningen, het contract voor buitenlandse spelers stipuleert meestal ook dat er huisvesting voor familie voorzien is. De kinderen van Witsel zullen op een internationale school terechtkunnen. Good night! Tianjin! pic.twitter.com/OSdWO7ioNv — Tianjin Tour (@TianJintour) Sat Dec 24 00:00:00 MET 2016

Hoe is de luchtkwaliteit? Net als in veel andere grote steden in China zal Witsel heel wat mensen met een mondmasker tegenkomen op straat. In 2013 bestempelde milieuorganisatie Greenpeace Tianjin als de elfde meest vervuilde stad van China. In de zomer van vorig jaar kwam Tianjin op een andere manier in het nieuws. Op 12 augustus vonden twee massieve explosies plaats in de haven. De ontploffingen waren voelbaar zoals aardbevingen met een kracht van 2.3 en 2.9 op de schaal van Richter. Bij de ramp kwamen 173 mensen om het leven. © reuters.

Wat betekent Tianjin als club? Weinig. Tianjin speelde nog geen minuut op het hoogste Chinese niveau. In 2006 werd de club opgericht als Hohhot Binhai FC. Twee naamsveranderingen later werd dat Tianjin Quanjian FC, dat in 2010 nog in de derde klasse speelde. Dankzij de Belgische coach Patrick De Wilde promoveerde Tianjin toen, maar het zou tot oktober 2016 duren vooraleer het zou doorstoten naar de hoogste klasse. Het deed dat onder leiding van Fabio Cannavaro (foto), in 2006 wereldkampioen met Italië. © RV.

Hoe sterk is de ploeg? Zwak. Een twintigtal Chinezen en een paar Brazilianen. Aan investeringen was er de voorbije jaren wel geen gebrek. Alleen - u had het al geraden - overbetaalt de club enorm om spelers van niveau binnen te halen. Als tweedeklasser spendeerde het vorig seizoen maar liefst 40 miljoen euro voor spelers die een opgetelde marktwaarde van minder dan 13 miljoen hadden. De Braziliaanse spits Luis Fabiano (ex-Sevilla) is inmiddels vertrokken. De enige speler die Europa kent, is Jádson. Een Braziliaanse spelmaker die net zoals veel van zijn landgenoten furore gemaakt heeft bij Shakhtar Donetsk. In 2009 maakte hij de winninggoal in de UEFA Cup-finale, maar intussen is Jádson wel de 33 gepasseerd. De andere 'grote' transfers luisteren naar de namen Geuvânio (11 miljoen), Lu Zhang (10 miljoen), Ke Sung (9 miljoen): spelers die in hun carrière met moeite een platte prijs hebben gereden. © AGIF.

Komen er nog topspelers? Wellicht. Tianjin is vastbesloten om naast Witsel andere ronkende namen te halen. De strenge regels voor buitenlanders beperken wel: er mogen slechts vijf niet-Chinese spelers in de selectie zitten, waarvan er maximaal vier van buiten Azië mogen komen. Als Witsel komt, zit Tianjin Quanjian aan drie. Diego Costa van Chelsea wordt genoemd. © Photo News.

Hoe ziet het stadion eruit? Indrukwekkend. Het is een hypermodern staaltje van architectuur, dat plaats biedt aan 54.696 toeschouwers. De bijnaam van het stadion is 'De Waterdruppel', omdat het van bovenaf gezien die vorm heeft. De Chinezen bouwden het Tianjin Olympic Centre Stadium voor het WK voor vrouwen in 2007 en de Olympische Spelen in 2008. Daarna mocht Tianjin het in gebruik nemen. Alleen: als tweedeklasser was het stadion zelden of nooit uitverkocht. © rv.

Van waar komt het geld? Tianjin Quanjian dankt zijn middelen aan de rijkdom van eigenaar Shu Yuhui, baas van Quanjian Natural Medicine. De farmaceutische multinational met een omzet van zowat 1,3 miljard euro produceert voedingssupplementen, medicijnen van natuurlijke Chinese kruiden en cosmetica. Ook heeft Quanjian een netwerk aan hospitalen uitgebouwd. Het QuanJian Medical Aid Compassion Project is gespecialiseerd in de bestrijding van kanker. Shu Yuhui steunt veel goede doelen met grote bedragen. Hij staat bekend als een grote voetbalfan, vandaar zijn investering in Quanjian. team today for our friendly match pic.twitter.com/KgtpJZRT8D — Tianjin Quanjian (@Tianjin_England) Sat Jan 23 00:00:00 MET 2016