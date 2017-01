Rijke Witsel, arme Martínez: hoelang zal bondscoach krediet kunnen verlenen aan zijn chouchou?

Stephan Keygnaert

3/01/17

© belga.

Voor Roberto Martínez is dit geen leuk nieuwjaarsgeschenk: de melding dat zijn generaal op het middenveld in het komende anderhalfjaar voor het WK in godbetert China zal voetballen. Veel kans dat de bondscoach op middellange termijn een nieuw middenveld in elkaar moet passen.

Mochten we de voetbalfilosofie van bondscoach Roberto Martínez voorstellen aan de hand van een dartbord, en we plaatsen de Rode Duivels als dartpijlen één voor één op het bord, naargelang zij beantwoorden aan het eisenpakket van Martínez - u weel wel, Nicolas Lombaerts eerder in de buitenste cirkel -, dan is Witsel bullseye, recht in de roos.



Witsel is balvast. Witsel heeft een goed positiespel. Witsel is voetbalintelligent. Witsel is taakgericht. Witsel is multifunctioneel. Witsel schuwt nooit zijn verantwoordelijkheid.



Axel Witsel is (was?) incontournable voor Martínez. Zelfs nadat Witsel op de vooravond van de oefeninterland tegen Spanje in Turijn vertoefde om zijn (afgeketste) transfer naar Juventus te regelen, dan nóg stond hij niet eens vierentwintig uur later aan de aftrap. Wat nu? Witsel naar de Chinese competitie, anderhalfjaar voor het WK in Rusland: wat moet de bondscoach hiermee?



