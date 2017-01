Adviseur Witsel geeft uitleg bij transfer: "Axel is een pionier. Hij kan zijn familie financieel geruststellen"

Rudy Nuyens

3/01/17 - 05u30

Axel Witsel (27) kiest voor het grote geld van Tianjin Quanjian, de pas gepromoveerde Chinese club van de Italiaanse coach Fabio Cannavaro. De Rode Duivel keert vandaag terug uit vakantie (zie foto) en reist nog deze week door naar Tianjin Quanjian, waar hij een contract voor drie jaar ondertekent. Hij is er jaarlijks verzekerd van een jaarsalaris van 18 miljoen euro, dat met bonussen nog kan oplopen.

Shanghai SIPG bood Witsel gelijkaardige voorwaarden, maar de Rode Duivel koos uiteindelijk voor het pas naar de hoogste klasse gepromoveerde Tianjin Quanjian, waar hij voor komend seizoen - de competitie start begin maart - voorlopig de derde buitenlander is, naast de Brazilianen Geuvânio en Jádson. Witsel gaat bij Tianjin voetballen onder coach Fabio Cannavaro, die hem beloofde dat de club een team op de been zal brengen dat meedoet voor de Chinese landstitel.



Zenit Sint-Petersburg wrijft zich in de handen, want het ontvangt 20 miljoen euro voor een speler die in de zomer nog 0 euro zou opbrengen. Volgens 'Tuttosport' strijken ook vader Thierry Witsel en Luciano D'Onofrio nog aardige bedragen op voor het realiseren van de transfer.



Dat het niveau van de Chinese competitie ondanks een aantal vedetten nog beperkt is, vormt voor Witsel en zijn entourage geen bezwaar. "Axel kan op deze manier zijn familie financieel geruststellen", zegt zijn financieel adviseur Alain Goblet. "De Chinese competitie geniet nu nog weinig aandacht, maar misschien komt daar de volgende jaren wel verandering in. Je kan Axel Witsel ook zien als een pionier."



Witsel bood ook zijn excuses aan bij Juventus dat ver wou gaan om de Rode Duivel naar Turijn te halen. De vrijage mondde echter niet uit in een huwelijk.