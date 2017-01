Vreven: "Trots dat ik trainer van een grote club als NAC mag zijn"

Door: redactie

2/01/17 - 15u45 Bron: AD

video Hij straalde van kop tot teen. Blij en dankbaar is Stijn Vreven dat hij de nieuwe trainer van NAC mag zijn. "Zo voel ik dat echt. De realiteit is dat NAC achtste staat in de eerste divisie. Maar dit is een hele mooie en grote club die bij de top acht van Nederland hoort."

Dat de gevallen Bredase club inmiddels bekend staat als hét trainerskerkhof van Nederland heeft Vreven nooit overwogen om nee te zeggen. "Ik blij dat ik hier de trainer mag zijn. Trots ook, omdat ik weet dat heel veel trainers hier zouden willen werken. Heb veel zin in om te beginnen. De supporters, de mediabelangstelling: aan alles voel je dat NAC een grote club is."



Vreven popelt om aan de slag te gaan. "Ik ken het DNA van de club en weet hoe moeilijk het is hier als speler van de tegenstander te komen. Ik ben blij dat Jelle ten Rouwelaar en Rob Penders hier zijn. Twee clubiconen die weten hoe het hier aan toeging in de goede tijd. Die tijd moet terugkomen, het wij-gevoel en de interactie met de supporters moet terugkomen."



"Ik zit hier niet voor niks. Er is wel wat gebeurd, er is een trainer ontslagen. Allereerst moeten we op regelmatige basis weer gaan winnen en zorgen dat we in de eindronde (play-offs, red) terechtkomen. Dan kan er van alles gebeuren, want de ambitie is natuurlijk om terug te keren naar de Eredivisie. Het liefst zo snel mogelijk."