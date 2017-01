Staat Witsel straks deze uitzinnige menigte te wachten?

Door: Mathieu Goedefroy

2/01/17 - 13u12

video

Axel Witsel - net een contract getekend voor de Chinese club Tianjin Quanijan - is nog niet geland in China, maar zijn toekomstige concurrent wél. De Braziliaan Oscar landde vanmorgen als nieuwe aanwinst voor Shanghai SIPG, en kreeg er een ongelooflijke ontvangst. Een massa Chinezen troepte samen in de aankomsthal van de luchthaven en wierpen hun aanwinst van 60 miljoen euro onder meer bloemen toe. De Braziliaan - als ex-Chelseaspits nochtans al wat gewend - wist duidelijk niet wat hem overkwam. Staat Witsel straks dezelfde entrée te wachten?