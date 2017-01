Mulder: "Over vier jaar heeft Axel er 80 miljoen bij en is het Chinese voetbal geen meter opgeschoten"

Door: Jan Mulder

2/01/17 - 11u47

© epa.

Zoals elke week geeft Jan Mulder zijn ongezouten mening over het reilen en zeilen in de voetbalwereld. Onze columnist heeft het dit keer over de opmerkelijke transfer van Axel Witsel naar China, over de relatie tussen Yaya Touré en Pep Guardiola en de wereldgoal - Scorpion Kick - van Arsenal-spits Olivier Giroud in de partij tegen Crystal Palace