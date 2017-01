"Zoals wij op PlayStation spelers kopen, kopen ze in China spelers in de realiteit"

Door: redactie

Axel Witsel verlaat Zenit Sint-Petersburg voor een avontuur in China. De Rode Duivel bereikte een akkoord met een Tianjin Quanjian, waar hij per seizoen 20 miljoen euro kan verdienen. Witsel is de zoveelste speler die zwicht voor het Chinese geld. Sporteconoom Trudo Dejonghe laat in een gesprek met Sporza zijn licht schijnen: "Voor zoveel geld kan je misschien wel verdragen dat je een tijdje geen Rode Duivel meer bent."

"Het zijn meestal nieuwe Chinese rijken die ploegen opkopen, omdat dat mooi staat op hun visitekaartje. De eerste doelstelling die ze hebben is om hun vrienden een beetje af te troeven op gebied van sport. Ze kunnen net zo goed paarden kopen, maar nu kopen ze voetballers. Dat is eens iets anders", steekt Dejonghe van wal bij Sporza.



Witsel kan per seizoen tot 20 miljoen euro verdienen. Hij wordt daarmee de zevende best betaalde speler ter wereld, weliswaar op ruime afstand van Carlos Tevez die het dubbele opstrijkt na zijn transfer naar Shanghai Shenhua. "Ze moeten wel veel geld geven, want anders zou er niemand naar China gaan. Zoals wij op PlayStation spelers kopen, kopen die rijken spelers in de realiteit. Hopelijk komt dat geld wel van een reguliere markt, want in Rusland was het vaak heel dubieus vanwaar dat geld kwam. In China worden er waarschijnlijk ook geen vragen gesteld zoals 'Is die club wel winstgevend?' of 'Vanwaar komt dat geld?'. Het is gewoon de eigenaar die zijn portefeuille opentrekt en daar het geld legt." Lees ook Witsel bezwijkt voor Chinees monsterbod van 20 miljoen euro per jaar: "Was moeilijke keuze"



