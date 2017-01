29 matchen, 29 verschillende opstellingen: "Het is speuren naar een identiteit bij Man. City maar niet vinden"

Door: redactie

2/01/17 - 05u55

© reuters.

Zen is Pep Guardiola nooit geweest. Een rusteloze ziel, maar nu nog dat tikje meer. Hij krabt zich het hoofd. Hij frunnikt aan de neus. Hij prutst aan zijn elftal. Het is speuren naar een identiteit bij Manchester City maar niet vinden. Een landstitel lijkt niet voor zijn eerste jaar.

Guardiola heeft zorgen genoeg. Halfweg de competitie hinkt Manchester City tien punten achter op Chelsea. Verloor het van Tottenham, Chelsea en zaterdag ook van Liverpool, drie rechtstreekse concurrenten. En de lijn die hij in het begin van het seizoen door zijn ploeg had getrokken, is gaandeweg vervaagd. City voetbalt van achteruit, maar worstelt met zijn identiteit. Nog te veel eilandjes, geen cohesie, te weinig balans. Zijn keeper pakt geen ballen. Zijn sterren (De Bruyne, Agüero, Silva, Sterling) speuren naar een constante. Zijn (dure) verdedigers spelen met knikkende knieën en stapelen individuele fouten op. De trainer krijgt ze er niet uit.



Guardiola zoekt, maar vindt niet. Een volledige symbiose met zijn spelersgroep heeft hij, ondanks een bemoedigende start en onder andere een uitschieter tegen Barcelona, nog niet bereikt. Los van schorsingen en blessures heeft zijn constante gepruts aan zijn basisploegen evenmin geholpen. 29 matchen, 29 verschillende opstellingen. Guardiola is nog onvoorspelbaarder dan in zijn laatste jaar bij Bayern.



Waarom Guardiola het volgens onze man in Engeland Kristof Terreur het zo moeilijk heeft bij City en of zijn onder druk komt? Dat leest u op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef NU 4 weken voor maar 2 euro.