Witsel bezwijkt voor Chinees monsterbod van 20 miljoen euro per jaar

RUDY NUYENS EN ALAIN RONSSE

2/01/17 - 06u00 Bron: RTBF, eigen berichtgeving

Axel Witsel is de eerste Rode Duivel die in China gaat voetballen. Hij bereikte een akkoord met een Chinese club, maar het is niet duidelijk of het om Shanghai SIPG of om Tianjin Quanjian gaat. Bij beide clubs kan hij per seizoen 20 miljoen euro verdienen. Witsel loopt nu wel het risico zijn plaats bij de Rode Duivels te verliezen.

Axel Witsel (27) liep vorige zomer op de valreep een transfer naar Juventus mis, maar een overgang naar de 'Oude Dame' leek daarmee slechts uitgesteld. In het beste geval tot deze wintermercato, in het slechtste geval tot volgende zomer, wanneer het contract van Witsel bij Zenit Sint-Petersburg afloopt en de Rode Duivel transfervrij zou kunnen vertrekken. Juventus meldde zich effectief opnieuw, maar wou slechts 6 miljoen euro neertellen voor een speler die over zes maanden gratis mag vertrekken.



Dat vonden ze in Sint-Petersburg te weinig voor iemand die de voorbije maanden af en toe de aanvoerdersband bij Zenit droeg. Het bod van Juventus verbleekte bovendien bij de aanbiedingen die de voorbije dagen vanuit China binnenrolden. Zowel Tianjin Quanjian als Shanghai SIPG wilde 20 miljoen euro neertellen voor Witsel. 20 miljoen euro nu of 0 euro volgende zomer: voor de bonzen van Zenit was de rekening snel gemaakt.



Ook Axel Witsel zelf ging overstag voor het Chinese geld. Shanghai SIPG legde hem een contract voor vier jaar voor, Tianjin Quanjian één voor drie jaar, waarbij hij telkens jaarlijks 18 miljoen plus 2 miljoen aan bonussen kan verdienen. Een veelvoud van wat hij nu opstrijkt bij Zenit. Aan de verleiding om de volgende jaren 60 tot 80 miljoen euro te gaan verdienen, kon Axel Witsel niet weerstaan, al was gisteravond nog niet duidelijk voor welke van de twee clubs hij gekozen had. Bij Shanghai SIPG kan hij opnieuw werken onder André Villas-Boas, die eerder ook al zijn coach was bij Zenit. Hij zou er ook zijn gewezen ploegmaat Hulk terugzien en kan er samen gaan voetballen met de Braziliaan Oscar, die voor 70 miljoen euro door Shanghai SIPG werd weggekocht bij Chelsea. Wordt het Tianjin Quanjian, dan gaat Witsel werken onder coach Fabio Cannavaro en samenspelen met Brazilianen Luis Fabiano en Jádson. Bij het ter perse gaan zag het ernaar uit dat Tianjin aan het langste eind zou hebben getrokken. Lees ook "Monsterbod voor Witsel van Chinese Shanghai SIPG"



