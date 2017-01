RTBF: "Witsel bezwijkt voor Chinees monsterbod van 18 miljoen euro per jaar"

Door: redactie

Axel Witsel verlaat Zenit Sint-Petersburg voor een avontuur in China, dat meldt de RTBF. De Rode Duivel zou al een contract getekend hebben (van vier jaar) voor een jaarloon van 18 miljoen euro. Om welke club het gaat, is nog niets bekend. Al lijkt de kans groot dat het om Shanghai SIPG gaat waar André Villas-Boas (ex-Zenit) coach is en Oscar (die voor 70 miljoen euro bij Chelsea werd weggeplukt) speelt.

Axel Witsel werd al maanden aan Juventus gelinkt, maar de kloof tussen de vraagprijs van de Russen en het bedrag dat de Italiaanse kampioen op tafel wil leggen bleef een heikel punt. 'Juve' had volgens Gazetta Dello Sport maar 6 milljoen veil, terwijl Zenit Sint-Petersburg veel meer hoopte te vangen voor de Rode Duivel. "Zes miljoen is niet veel geld en trainer Lucesco wil hem niet laten gaan voor dat bedrag. Het zou betekenen dat Zenit veel zou verliezen, want voor zes miljoen kan je geen gelijkaardige vervanger vinden", zei Carlo Nicolini, één van de assistent-coaches van T1 Mircea Lucescu tegen RadioVS.



Eerder deze week raakte bekend dat ook drie Chinese clubs in de dans sprongen voor Axel Witsel. Shanghai SIPG, dat vorige week nog Oscar wegplukte bij Chelsea voor een slordige 70 miljoen euro, had volgens Gazetta Dello Sport een jaarloon van 18 miljoen euro klaar om Witsel te verleiden. Zenit van zijn kant zou om en bij de 20 miljoen euro verdienen. Bij Shanghai SIPG staat niet toevallig ene André Villas-Boas aan het roer. De Portugese coach kent Witsel nog van zijn periode bij Zenit (2014-2016). Ook Tianjin Quanjian, waar Fabio Cannavaro coach is, en een nog niet bekende club toonden interesse.



Volgens de RTBF heeft Witsel intussen zijn vierjarig contract getekend in China. Al weet de Waalse openbare omroep nog niet om welke club het juist gaat. Volgens Sky Sports is dat Tianjin Quanjian (vorig jaar kampioen in de Chinese tweede klasse).