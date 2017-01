Stijn Vreven aan het roer van Nederlandse tweedeklasser NAC

Door: redactie

Stijn Vreven heeft niet al te lang zonder werk gezeten. De 43-jarige Limburger gaat aan de slag bij de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda, dat nieuws werd door Vreven zelf bevestigd aan VTM Nieuws. Vreven werd in oktober de laan uitgestuurd bij Waasland-Beveren.

De club uit Breda nam vlak voor de kerstdagen afscheid van Marinus Dijkhuizen. NAC wil dolgraag terug naar de Eredivisie, maar staat halverwege het tweede seizoen in de Jupiler League op een tegenvallende achtste plaats. De clubleiding besloot daarom niet verder te gaan met Dijkhuizen.



Vreven is geen onbekende in Nederland. De rechtsback groeide als speler uit tot een cultheld bij FC Utrecht en speelde later ook bij Vitesse en ADO Den Haag. De 43-jarige Limburger ging na zijn actieve voetbalcarrière verder als trainer. Na passages bij Esperanza Neerpelt, Dessel Sport en Lommel United ging hij aan de slag bij eersteklasser Waasland-Beveren waar hij eind oktober moest opkrassen voor Cedomir Janevski.