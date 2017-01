Arjen Robben voelt zich in zijn sas bij Bayern, maar: "Als ik terugkijk, was vertrek bij Real moeilijkste beslissing uit carrière"

Door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 14u48 Bron: FOX Sports

© afp.

Hij is intussen al aan zijn achtste seizoen bezig bij Bayern München, maar Arjen Robben stond in 2009 eigenlijk niet te trappelen om naar Duitsland te verkassen. De bijna 33-jarige flankaanvaller moest echter vertrekken bij Real Madrid, ook al wilde hij dat zelf niet. De Nederlandse international wilde zich graag bewijzen in de Spaanse hoofdstad. Alleen kreeg hij die kans niet meer. En dat betreurt hij nog altijd.