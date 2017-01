Liverpoolfans houden de adem in wanneer Mignolet zich in nesten lijkt te werken. En dan doet onze Rode Duivel iets geweldigs

Door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 13u20

Doelmannen hebben het bij Liverpool niet getroffen. Na elke nederlaag of ieder tegendoelpunt komt er wel kritiek op het sluitstuk van 'The Reds', of je nu Simon Mignolet heet of Loris Karius. Sinds onze landgenoot 'Big Si' zijn plaatsje onder lat wist te heroveren, is hij echter bezig aan een sterke reeks, maar toch lijkt elk foutje weer kritische geluiden op te wekken. Gisteren kwam de 28-jarige Limburger tegen Man City ver uit zijn doel op een lange bal richting Sergio Agüero en leek hij zich aardig in nesten te werken.



Open doekje

Niet getreurd of gepanikeerd evenwel want terwijl de fans van Liverpool op Anfield Road hun adem inhielden en een schietgebedje prevelden, pakte de Rode Duivel uit met een heerlijke dribbel. Het leek wel of we zaten naar Manuel Neuer bij Bayern München te kijken. De Argentijnse prijsschutter Agüero zag de fantastische move van onze landgenoot niet aankomen en leek zich al op te maken voor een doelpuntje. Uiteindelijk kreeg Mignolet geheel terecht een open doekje van het opgeluchte thuispubliek, heel erg sterk Simon! En zoals u weet won hij ook nog met 1-0.