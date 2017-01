Hoe ploegmaat van Hazard en Courtois gisteren ferme brok geschiedenis schreef

Door: Glenn Bogaert

Er valt dezer dagen werkelijk niks te beginnen tegen Chelsea. Oppermachtig, onverslaanbaar en onverstoorbaar op weg naar een nieuwe landstitel na dat rampseizoen 2015-2016. 'The Blues' pakten gisteren in hun eindejaarsmatch tegen Stoke City, weliswaar niet zonder slag of stoot, een dertiende opeenvolgende competitiezege. Stoke City ging op Stamford Bridge met 4-2 voor de bijl. En voor één speler uit het team van Antonio Conte werd het een speciale match met een mijlpaal.