Chelsea evenaart met hulp Hazard record van Arsenal, United wint op valreep

Door: redactie

31/12/16 - 17u54

Eden Hazard was bijwijlen ongrijpbaar en hij gaf de assist voor de 2-1. © afp.

Mission accomplished! Of had u iets anders verwacht dan een nieuwe en dertiende opeenvolgende zege van Chelsea? 'The Blues' van Eden Hazard en Thibaut Courtois sluiten een bewogen jaar 2016 af met een al bij al makkelijke 4-2 zege tegen Stoke City en evenaren zo een record van Arsenal van aantal opeenvolgende zeges in één seizoen. Met dank aan een rake kopbal van Gary Cahill voor rust en twee goals van Willian erna, de eerste op assist van Eden Hazard. De onvermijdelijke Diego Costa zette de kroon op het werk. En zo staat de stilaan onoverwinnelijke pletwals van meesterbrein Antonio Conte nog wat steviger op die eerste plaats met negen punten voorsprong op eerste achtervolger Liverpool. 'The Reds' moeten straks wel nog aan de bak tegen Manchester City. Nog vanmiddag won Manchester United (met Fellaini aan de aftrap en halfweg de tweede helft vervangen) oververdiend maar op de valreep van Middlesbrough (2-1), terwijl Chadli met West Brom bij een 1-2 voorsprong (en eindstand) op Southampton werd vervangen. Steven Defour werd na 68' vervangen bij de ruime 4-1 zege van Burnley tegen staartploeg Sunderland, bij wie Adnan Januzaj de hele match speelde én de assist leverde voor de late eerredder van Defoe.

© photo news. © reuters. Stamford Bridge in feeststemming en dat had heus niet alleen te maken met de champagne die vannacht mag knallen om het nieuwe jaar in te luiden. Ze weten in Londen al lang niet meer wat verliezen is en ook 'The Potters' uit Stoke-on-Trent, nummer 13 in de Premier League, bleken niet in staat om man in vorm Hazard en zijn blauwe kompanen een halt toe te roepen. Niet dat het allemaal zo makkelijk ging. In de eerste helft niet al te veel kansen en als de leider in Engeland voor doel opdook dan was er een sublieme Lee Grant om de 1-0 te voorkomen. Een pegel van topschutter Diego Costa redde hij ietwat vreemd, maar doeltreffend met de borst. En ook op een rebound van Eden Hazard na knap voorbereidend werk van de Spaanse tank Costa had hij een puike save in huis. Pas toen Gary Cahill op een strakke corner kon uitpakken met een buffelstoot mocht er gejuicht worden op Stamford Bridge. Met een krappe bonus de rust in, niemand die zich zorgen maakte. De bubbels stonden al klaar.



Korte ontnuchtering

Al snel volgde de ontnuchtering. Na een vrije trap duwde Bruno Martins Indi een doorgekopte bal voorbij een kansloze Thibaut Courtois. De vreugde was van korte duur voor de bezoekers, want Chelsea nam de match meteen weer in handen. Willian mikte eerst nog net naast, maar na een subtiel tikje van Eden Hazard trof hij voor het uur toch raak. Stoke gaf zich nog steeds niet gewonnen en na heel zwak verdedigen bij 'The Blues' scoorde Peter Crouch zijn eerste van het seizoen. Met zijn tweede in tien minuten tijd veegde Willian de gelijkmaker ook nu weer snel uit. Topschutter Diego Costa legde de 4-2 eindcijfers vast met een stevige knal.



13 op rij

Chelsea evenaarde met deze zege tegen Stoke een 15 jaar oud record van Arsenal. 13 opeenvolgende overwinningen in één seizoen. Zelfs de langste rij van zeges ooit, 14, ligt in het verschiet. Eveneens neergezet door één van de sterkste elftallen uit de Premier League-historie, geleid door Arsène Wenger. Met onder anderen: Seaman, Adams, Keown, Campbell, Cole, Vieira, Ljungberg, Pires, Kanu, Bergkamp en Henry. In een gelijkaardig lijstje kunnen straks ook twee Belgen prominent staan: Eden Hazard en Thibaut Courtois. Met twaalf zeges op rij verbrak het elftal van Conte begin deze week al het clubrecord. Dankzij nummer 13 werd Liverpool voorlopig op negen punten gezet. Lees ook MULTILIVE PL: Chelsea 1-0 voor tegen Stoke en goal van Zlatan bij ManU afgekeurd!



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news. © afp. © photo news. © afp. © photo news.