Celtic dient stadsrivaal Rangers in 'Old Firm' eerste thuisnederlaag toe en staat nu al 19 (!) punten los

Door: Glenn Bogaert

31/12/16 - 15u18

video Niet alleen in Engeland, ook in Schotland een topper vandaag. De altijd beladen stadsderby tussen Rangers FC en Celtic Glasgow om het jaar af te sluiten, wat wil een Schotse voetbalfan nog meer? En het werd een beklijvende partij. De thuisploeg kwam in Ibrox Stadium 1-0 voor via 'good old' Kenny Miller. Maar 'The Bhoys' van Brendan Rodgers zetten de scheve situatie in stijl recht, met dank aan Moussa Dembélé en Scott Sinclair.