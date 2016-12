Het blijft rommelen bij Valencia van Mathew Ryan: voorzitter haalt zwaar uit naar opgestapte coach

Door: Glenn Bogaert

91 dagen of amper drie maanden was Cesare Prandelli aan de slag bij Valencia, maar de Italiaanse coach kreeg de ontspoorde trein ook niet op de rails en gooide gisteren dan maar de handdoek in de ring. En dat is niet naar de zin van voorzitter Anil Murthy, die met scherp schiet op zijn ex-trainer.

De 59-jarige Prandelli, ex-bondscoach van Italië, was niet gelukkig met het feit dat hij tijdens de wintermercato niet het aantal spelers mocht halen dat hem aanvankelijk was beloofd. De sterke man van de Spaanse topclub in verval ziet de zaken echter lichtjes anders: "Prandelli had ons geen oplossingen te bieden. Hij heeft ons verteld dat deze uitdaging toch niks voor hem is. Kortom: hij wilde ons verlaten en zocht naar een excuus, een aanleiding, om dat te kunnen doen. Hij haalde amper 3 op 21 de voorbije periode, daar zijn geen excuses voor."



Vierde coach in één jaar

En wat die fameuze transfers betreft: "Nog geen 24 uur geleden heb ik met Cesare Prandelli gesproken over transfers. Net daarom ben ik verbaasd dat hij al voor het ingaan van de transferperiode vertrekt." De opgestapte Prandelli was na Nuno, Gary Neville en Pako Ayestarán al de vierde trainer in amper een jaar tijd bij het noodlijdende Valencia, dat met twaalf punten uit vijftien matchen tegen de degradatie vecht. Bij 'Los Che' speelt oude bekende Mathew Ryan (ex-Club Brugge). De Australische doelman komt er amper van de bank of tribune.