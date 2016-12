"Als tiener voetbalde ik elke woensdag met De Bruyne in mijn tuin"

KRISTOF TERREUR

31/12/16 - 09u43

© photo news.

Het is een leuk verhaaltje dat Liverpool - Man City van vanavond extra kruidt. Toen Divock Origi nog een prille tiener was, kwam Kevin De Bruyne elke woensdag langs om in de tuin te voetballen. "Woensdag was onze dag", vertelt de Rode Duivel in een interview met de 'Daily Mail'.



"Om 12u 's middags was de school uit en om zes uur 's avonds moesten we trainen. Tussendoor voetbalden we de hele tijd door. In de tuin. Drie, vier jongens. Eén van die gasten was Kevin. Hij woonde op 600 meter van mijn deur. Wij hadden een grote tuin, met een doel. Kevin was vier jaar ouder dan ik, je zag toen al zijn talent. Die pass van 50 meter gezien waarmee hij aan de basis lag van een doelpunt tegen Arsenal? Dat deed hij de hele tijd toen we nog kinderen waren. Niet veel later brak hij door bij Genk. Hij was mijn inspiratiebron."



Vanavond staan ze op Anfield voor het eerst tegenover mekaar. Met vijf goals in de laatste zeven wedstrijden heeft Origi eindelijk zijn weg gevonden bij Liverpool. Op een moment dat hij de hoop bijna had opgegeven. "Klopp is altijd in me blijven geloven. Hij blijft me pushen. Ik praat na de training met hem. Daarna kruip ik in de gym om aan mijn lichaam te werken."