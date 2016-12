Conte: "Ik ben blij. Batshuayi wil blijven"

Kristof Terreur

31/12/16 - 09u06

© Chelsea FC via Getty Images.

Michy Batshuayi heeft dan toch nog wat geduld. Ondanks de weinige speelkansen heeft hij Chelsea nog niet om een transfer gevraagd. Ook niet nadat Conte hem tegen Bournemouth over het hoofd zag, terwijl Costa geschorst was. Conte: "Ik heb met Michy gesproken, maar de inhoud van die conversatie houd ik liever geheim", zei de trainer. "Hij wil bij Chelsea blijven. Hij is een jonge speler. Een groot talent, met een groot potentieel en ik denk dat het erg belangrijk voor hem is dat hij het seizoen hier volmaakt. Hij wil blijven en daar ben ik blij om."



West Ham snuffelt nog altijd aan de Rode Duivel, maar kreeg voorlopig geen positief antwoord. Ook niet van Chelsea. Binnen de club valt te horen dat een 'transfer request' ook niet in goede aarde zou vallen. Een topclub verwacht meer geduld. Mentaal meer sterkte. "We werken veel met hem. Tactisch en fysiek kan hij nog beter worden", zegt Conte. "Zijn kansen komen nog." De kans bestaat wel dat Chelsea in januari nog een bijkomende aanvaller aantrekt.