Deze club uit Wales wint 27 wedstrijden op rij en is nieuwe wereldrecordhouder

Voor The New Saints, eersteklasseclub uit Wales, is vrijdag 30 december 2016 een historische dag geworden. De ongenaakbare leider in de Welshe Premier League verbeterde vandaag een stokoud wereldrecord door liefst 27 wedstrijden op rij, alle competities inbegrepen, te zegevieren. Daarmee doen de Welshmen beter dan het Ajax van Johan Cruijff, dat in 1972 26 matchen op rij won.



The New Saints wonnen vandaag met duidelijke 0-2 cijfers van de Cefn Druids. De fiere leider uit Wales pronkt zo na 21 speeldagen met een voortreffelijk rapport van 63/63 en heeft 21 punten meer dan zijn eerste achtervolger, Connah's Quay.