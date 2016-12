Manchester City mist Sané in kraker tegen Liverpool

Door: redactie

Leroy Sané ontbreekt bij Manchester City voor de Engelse topper van morgen in en tegen Liverpool. De 20-jarige Duitser, die maandag ook al de met 3-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Hull City miste, is nog niet voldoende hersteld van zijn blessure, meldde manager Pep Guardiola.



Guardiola kan ook niet beschikken over aanvoerder Vincent Kompany, die nog te veel last heeft van een knieblessure. De Engelse international John Stones keert daarentegen terug na een knieblessure. Ook spits Sergio Agüero is weer inzetbaar, na het uitzitten van een schorsing van vier wedstrijden.



Manchester City, derde in de Premier League, neemt het morgen op tegen het Liverpool van Jürgen Klopp, dat tweede staat met een voorsprong van één punt op de ploeg van Guardiola. Klopp kan geen beroep doen op Philippe Coutinho en Joël Matip, die beiden kampen met een enkelblessure.