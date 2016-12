Conte: "Courtois is één van de beste keepers ter wereld. Hij blijft bij ons"

Kristof Terreur

30/12/16 - 14u34

© photo news.

Chelsea gaat na Nieuwjaar rond de tafel zitten met Thibaut Courtois om te praten over een contractverlenging. Chelsea wil Real Madrid te snel af zijn. "Thibaut is één van de beste, zo niet de beste, doelman ter wereld", zegt Antonio Conte. "Hij blijft bij ons."

Chelsea recht de rug. De Engelse topclub is niet zinnens Courtois zomaar naar Real Madrid te laten vertrekken, mocht er straks een concreet bod binnenrollen. Een afspraak om de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis te starten, is er nog niet gemaakt, maar het staat we hoog op de agenda. "Een transfer is niet aan de orde", zei Conte deze middag op zijn persconferentie. "Dat is speculatie. Courtois blijft waar hij zit: hier." Waarna hij er nog wat complimenten achterna gooide. "Hij is een complete, moderne doelman. Hij heeft alles. Niet alleen goed met de handen, ook met de voeten. Dit seizoen heeft hij ook grote stappen gezet in het uitvoetballen."



Courtois (24) heeft op Stamford Bridge nog een contract tot 2019. De club is zinnens zijn loon fors te verhogen. Chelsea probeerde vorig seizoen al zijn overeenkomst met vijf jaar open te breken, maar toen hield hij de boot af. Real Madrid houdt de piste-Courtois al enkele jaren warm. Aftastwerk, zonder concrete voorstellen. In de zomer van 2015 polste Real via een tussenpersoon bij Chelsea naar de vraagprijs van Courtois, maar toen voorzitter Florentino Perez hoorde dat hij 100 miljoen euro moest kosten, blies hij alle plannen af. Op de laatste speeldag van die transferperiode hield een defect faxapparaat uiteindelijk de komst van dat ander target, David de Gea (Man United), tegen. Courtois, noch De Gea verdween sindsdien van de radar. Perez wil nog altijd een upgrade voor keeper Keylor Navas. Met een lichte voorkeur voor onze landgenoot.



Onderhandelingen tussen Real en Chelsea dreigen een stevige krachtmeting te worden. Eigenaar Roman Abramovic wil zijn elftal in Europa weer op de kaart zetten en verkoopt liever niet.