Zlatan gelooft nog in titel voor United

30/12/16 - 13u22 Bron: ANP

De achterstand op koploper Chelsea bedraagt liefst dertien punten, maar Manchester United is volgens Zlatan Ibrahimovic nog niet kansloos voor de Engelse voetbaltitel. "Hopelijk maken de andere teams wat uitglijders en kunnen we dichterbij komen. We werken er hard voor en geloven er nog in", aldus de 35-jarige Zweedse aanvaller in een interview met ESPN.