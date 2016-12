Mustafi maakt rentree bij Arsenal

Door: redactie

Shkodran Mustafi maakt zondag zijn rentree in het basiselftal van Arsenal. De 24-jarige verdediger is hersteld van de hamstringblessure die hij bijna drie weken geleden opliep in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Stoke City. Trainer Arsène Wenger is blij met de terugkeer van Mustafi. Zonder de Duitser verloor Arsenal twee van de laatste drie competitieduels en liep de achterstand op koploper Chelsea op tot negen punten.



Bij Arsenal, dat zondag Crystal Palace ontvangt, ontbreken wel de geblesseerden Theo Walcott en Kieran Gibbs. Verdediger Gibbs liep maandag tegen West Bromwich Albion een knieblessure op en Walcott is geblesseerd aan zijn kuit.