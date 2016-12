Chelsea wil contract Courtois verlengen

Door: redactie

30/12/16 - 06u09

Thibaut Courtois. © getty.

Chelsea gaat na Nieuwjaar rond de tafel zitten met Thibaut Courtois om te praten over een contractverlenging. Een afspraak is er wel nog niet vastgelegd. De Engelse topclub hoopt Real Madrid te snel af te zijn. De Koninklijke heeft de doelman van de Rode Duivels bovenaan haar verlanglijstje gezet voor komende zomer. Courtois (24) heeft op Stamford Bridge nog een contract tot 2019. De club is zinnens zijn loon fors te verhogen. Chelsea probeerde vorig seizoen al zijn overeenkomst met vijf jaar open te breken, maar toen hield hij de boot af. Courtois heeft, na zijn periode bij Atlético, nog altijd een boontje voor Spanje, zijn tweede vaderland. Chelsea is niet geneigd mee te werken aan een eventuele transfer naar Madrid. De club wil haar keeper koste wat kost houden.