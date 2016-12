Zidane zit met de handen in het haar na blessures Vazquez en Kovacic

Door: redactie

Real Madrid-coach Zinédine Zidane kan voorlopig geen beroep doen op flankaanvaller Lucas Vazquez en middenvelder Mateo Kovavic. Dat maakte de Madrileense club bekend op haar website. Beide spelers blesseerden zich in de finale van het WK voor clubs tegen het Japanse Kashima Antlers (4-2 nv).

Vazquez kampt met een kuitblessure, terwijl Kovacic met de linkerenkel sukkelt. Vooral het uitvallen van eerstgenoemde is vervelend voor Zidane. De 25-jarige Spanjaard had zich de voorbije weken opgeworpen als vervanger van de langdurig uitgevallen Gareth Bale.



Het is nog niet bekend hoelang beide spelers out zullen zijn, maar Spaanse media verwachten dat Kovacic enkel de heenwedstrijd van de achtste finales van de Copa del Rey tegen Sevilla (4 januari) moet missen. Vazquez zou een maand out zijn.