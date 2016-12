Cristiano Ronaldo weigert bod uit China van 300 (!) miljoen euro

Stephan Keygnaert

Het Spaanse voetbal schudde vannacht op zijn grondvesten. Tegenover televisiestation Sky Italia onthulde supermakelaar Jorde Mendes dat een Chinese club - hij wenste de naam niet kenbaar te maken - een officieel bod had gedaan bij Real Madrid van 300 miljoen euro op Cristiano Ronaldo. Zelf kan Ronaldo zijn handtekening zetten onder een langdurig contract dat hem 150 miljoen per jaar zou opleveren.



Mendes voegde er meteen aan toe dat Ronaldo het aanbod weigert: "Geld speelt hierin geen rol; Real Madrid is de club van zijn hart", aldus Mendes. Ook Real Madrid is niet van plan, aldus Mendes, om aan tafel te gaan met de Chinezen.



Het Chinese voetbal is helemaal dolgedraaid - gisteren tekende Carlos Tévez nog een contract bij Shanghai Shenhua ter waarde van 722.000 euro per week. Een loontje van een sukkelaar vergeleken met wat nu Ronaldo wordt geboden: 2,88 miljoen euro per week...