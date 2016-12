Juventus plukt middenvelder weg bij Genoa

Door: redactie

29/12/16 - 22u17 Bron: Belga

© getty.

Juventus heeft op haar website de komst van de Venezolaanse middenvelder Tomas Rincon aangekondigd. Rincon wordt voorlopig gehuurd van reeksgenoot Genoa, maar Juventus bedong ook een aankoopoptie om de 29-jarige middenvelder deze zomer definitief over te nemen.

Voor de huurovereenkomst zou Juve zo'n twee miljoen euro betalen. Rincon, die kapitein is bij het Venezolaanse elftal, kwam de afgelopen 2,5 seizoenen uit voor Genoa. Voordien verdedigde hij vijf jaargangen de kleuren van Hamburg.



Juventus staat aan de leiding in de Italiaanse Serie A met 42 punten na 17 wedstrijden. Het telt vier punten meer dan het AS Roma van Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen. Rode Duivel Axel Witsel wordt ook al maandenlang in verband gebracht met een overgang naar de Oude Dame.