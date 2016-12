Kevin Oris doodeerlijk over voetbal in China: "Om zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld te verdienen"

Door: redactie

29/12/16 - 22u02 Bron: Sporza

© Twitter.

Carlos Tevez maakte het vanochtend wereldkundig, de 32-jarige Argentijn verlaat Boca Juniors en trekt voor een slordige 84 miljoen euro naar het Chinese Shanghai Shenhua. Volgens bronnen zou Tevez er per week(!) maar liefst 722.000 euro verdienen. In een interview met Radio 1 geeft Kevin Oris, die zelf één jaar in China speelde, zijn visie: "Als je dergelijke spelers kan binnenhalen, stijgt het aanzien van die club veel."

Kevin Oris trok in 2012 de Belgische deur achter zich dicht na onder meer avonturen bij Roeselare, KVSK United (nu Lommel United), Bergen en Antwerp. De spits verkaste naar het Zuid-Koreaanse Daejeon Citizen en kwam na passages bij Jeonbuk Motors, het Chinese Liaoning, Incheon United maakte Oris dit seizoen de overstap naar Japan. Bij Radio 1 doet een goudeerlijke Oris (33) zijn verhaal en legt hij uit waarom zoveel spelers kiezen voor China.



"In China liggend de lonen iets hoger dan in de rest van Azië. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom je daar wil spelen, om zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld te verdienen. En zeker op mijn leeftijd is dat altijd mooi meegenomen. Voor grote namen als Oscar en Tevez gooien ze echt met veel geld in China. Als je dergelijke spelers kan binnenhalen, stijgt het aanzien van die club veel."



"Tot 10 jaar geleden was het niveau van de Chinese competitie heel laag, vergelijkbaar met de Belgische tweede of derde klasse. Maar door al die buitenlanders die daarheen trekken, is het niveau toch wel enorm gestegen. Maar je moet ook nog kunnen aarden in China. Pelle trok na het EK naar China, maar schreeuwde al na 3 maanden dat hij terug wou naar zijn ex-club."