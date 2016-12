Toen al geen medelijden met tegenstanders: Barça toont beelden van piepjonge Messi

Marie Rutsaert

29/12/16 - 11u01 Bron: FC Barcelona

Op Kerst kwam Barcelona met een speciaal cadeau voor de fans van Lionel Messi. Op hun Youtube-kanaal verscheen een video met beelden van een van hun voormalige jeugdspelers die nooit eerder gedeeld waren. Op zich niet speciaal, behalve dat het ging om beelden van de jongeman die zou uitgroeien tot één van de beste spelers ter wereld: Messi.

Mocht u er ooit twijfels over gehad hebben: de Argentijn was altijd een prijsbeest. De sterspeler kwam op zijn dertiende naar Spaanse club en ging er nooit meer weg. In de video toont hij zich ook als jonkie een absolute ster op het veld. Hij speelt er met de verdedigers, vecht om de bal en krult de bal met ongelooflijke maturiteit en kalmte in de netten. In één van de korte interviews in de video zegt hij dit: "Ik heb al vijf goals gescoord en ik hoop er hier nog veel meer te scoren." Missie volbracht, baby-Messi, missie meer dan volbracht.