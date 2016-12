Tevez trekt naar China voor 84 miljoen en strijkt monstersalaris op

De kogel is door de kerk. Carlos Tevez verlaat Boca Juniors en trekt naar het Chinese Shanghai Shenhua. De Chinezen leggen maar liefst 84 miljoen euro op tafel voor de 32-jarige Argentijn. Volgens bronnen zou Tevez er per week(!) maar liefst 722.000 euro verdienen.

Na Oscar en eerder al Pellè, Jackson Martinez en Lavezzi kiest nu ook Tevez voor het grote geld. De Argentijn, die in Europa voor topclubs als Manchester City, Manchester United en Juventus speelde, wordt voor het monsterbedrag van 84 miljoen euro weggeplukt bij Boca Juniors.



Ook zelf wordt Tevez hoegenaamd niet arm van zijn tweejarig verblijf in China. Volgens bronnen zou hij een slordige 722.000 euro per week verdienen. Daarmee is hij meteen de best betaalde voetballer ter wereld en steekt hij Lavezzi voorbij. Die verdient bij Hebei China Fortune FC 580.000 euro per week. Oscar moet het bij zijn nieuwe club, Shanghai SIPG, stellen met 'maar' 469.000 euro per week.



Bij Shanghai Shenhua spelen al oude bekenden Demba Ba en Obafemi Martins.