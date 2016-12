Cristiano Ronaldo trakteert zichzelf op peperduur cadeau na grand cru-jaar

Door: redactie

28/12/16 - 22u03

De Champions League, het EK, het WK voor clubs, zijn vierde Ballon d'Or en ga zo nog maar even door. 2016 was een fantastisch jaar voor Cristiano Ronaldo. De Portugese superster kende misschien wel het beste jaar uit zijn carrière en dat verdient wel een cadeautje, moet 'CR7' gedacht hebben.

Ronaldo deelde op Instagram een foto van zijn 'New Beast', een aanwinst voor zijn reeds indrukwekkende wagenpark. Het betreft een donkergrijze Mercedes-AMG GLE die met alle opties ruim 120.000 euro zou kosten. Voor 'CR7' komt dat ongeveer overeen met een half weekloon.



De Primera Division ligt stil tot 6 januari. Een dag later ontvangt Ronaldo met Real staartploeg Granada in het Estadio Santiago Bernabeu. De 'Koninklijke' hebben in de stand een voorgift van drie punten op aartsrivaal FC Barcelona.