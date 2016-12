Assistent Romero wordt hoofdcoach bij Malaga

Door: redactie

28/12/16 - 15u24 Bron: anp/belga

© epa.

De Uruguayaan Marcelo Romero is de nieuwe trainer van Malaga. Romero volgt Juande Ramos op, die dinsdag werd ontslagen. Romero was al assistent onder Ramos en tekende een contract tot het einde van het seizoen.

Romero is een clubicoon van Malaga en was als speler ook al van 2001 tot 2007 actief bij de Andalusiërs. Hij kwam 25 keer uit voor Uruguay en zat in de selectie voor het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea.



Malaga kende een matige eerste helft van het seizoen. De club staat voorlopig op de elfde plaats in de Primera Division en werd vorige week in de Copa del Rey uitgeschakeld door tweedeklasser Cordoba.