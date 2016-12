LA Galaxy blikt terug op fantastisch jaar van Jelle Van Damme in straffe video

Marie Rutsaert

28/12/16 - 14u36

All those times @Jelle_Van_Damme reminded us he isn't human. pic.twitter.com/5oBOANNv6P

Jelle Van Damme verruilde in januari van dit jaar Standard voor LA Galaxy. Hij speelde er zijn eerste match in februari en sindsdien doet de Belg met zijn verdedigend - en soms aanvallend - werk regelmatig monden openvallen. Zijn naam dook geregeld op in het 'Team van de Week' en hij hoorde ook bij de drie genomineerden voor de titel 'Verdediger van het Jaar'.



LA Galaxy is maar wat blij met de speler en toonde dat in een filmpje met de strafste momenten van één jaar Van Damme in de VS.