Sneijder: "Buiten voetbal alleen maar problemen gehad met Van Gaal"

Door: redactie

28/12/16 - 10u28 Bron: AD.nl, FOX Sports

© anp.

Louis van Gaal is voor Wesley Sneijder op technisch en tactisch vlak de beste trainer die hij in zijn carrière heeft gehad. "Maar in zijn omgang met spelers en staf valt er voor hem nog wel wat te winnen", zegt de Oranje-international in een gesprek met Kees Jansma bij FOX Sports.

Sneijder en Van Gaal lagen in 2013 met elkaar in de clinch. De opvolger van Bert van Marwijk ontnam de middenvelder op weg naar het WK in Brazilië de aanvoerdersband. Dat was een mokerslag voor Sneijder. "Te dik, niet fit", luidde de verklaring van Van Gaal na de transfer van Sneijder van Inter naar Galatasaray.



"Ik was niet fit", bevestigt Sneijder in de interviewreeks Made in The Eredivisie van voormalig Oranje-perschef Kees Jansma. "Maar hoe dat toen allemaal is gegaan, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Had het allemaal te maken met mijn fysieke toestand? Ik denk het niet. Maar misschien was het wel juiste moment om vervelend tegen elkaar te zijn. Ik zei hem: Jij hebt mij nodig in Brazilië. Toen stond-ie keihard te lachen. Maar had me achteraf wél nodig."



Aan het zilver van het WK in Zuid-Afrika in 2010 voegde Sneijder in Brazilië onder Van Gaal brons toe. "Ik heb altijd gezegd dat Van Gaal als trainer op technisch en tactisch vlak de beste is. Er zijn geen beteren. Alleen in zijn omgang met spelers en staf denk ik dat er wel wat te winnen is voor hem. Ik heb met hem als trainer de perfecte tijd gehad, alleen in persoonlijke gesprekken er omheen had ik alleen maar problemen met hem. Hij ging altijd uit van hoe de media over mij schreven. Toen heb ik hem een keer gezegd: moet ik alles geloven wat ze over jou schrijven? Nee, zei hij, dat moet ik niet geloven. Ik kwam gewoon nooit op één lijn met hem."