Manager Nainggolan praat met AS Roma over loonsopslag

Door: Kristof Terreur

28/12/16 - 10u19

© photo news.

De makelaar van Radja Nainggolan zit begin januari opnieuw samen met de directie van AS Roma om te praten over een loonsverhoging. De Italiaanse club beloofde de Rode Duivel een salarisverbetering, nadat hij de Romeinen deze zomer trouw bleef. Nainggolan wil dat zijn club woord houdt. Hij liep een miljoenentransfer naar Chelsea mis. De middenvelder zat samen met trainer Antonio Conte, voelde iets voor een overgang, maar pushte uiteindelijk toch niet door. The Blues raakten er evenmin uit met AS Roma. Conte heeft nog altijd een boon voor Nainggolan. Chelsea zoekt versterking op het middenveld, maar speurt eerst elders. Nieuwe gesprekken met Roma waren er nog niet.