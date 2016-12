Bob Bradley na 85 dagen buiten bij Swansea en Ramos verlaat Malaga

Door: redactie

Swansea City heeft coach Bob Bradley op de keien gezet. De 58-jarige Amerikaan was pas 85 dagen aan de slag bij de 'Swans'. In de Primera Division komt er ook een trainerspositie vrij. Juande Ramos is niet langer de coach van Malaga. Beide partijen zetten een punt achter de samenwerking.

De 1-4 nederlaag op 'Boxing Day' tegen West Ham United bleek uiteindelijk fataal voor Bradley. Swansea City deelt na 18 speeldagen met 12 punten de laatste plaats met Hull City in de Premier League, op vier punten van de 'veilige' 17e stek.



Sinds hij de eerste Amerikaanse coach in de Premier League werd, toen hij op 3 oktober Francesco Guidolin opvolgde, trok Bradley zeven keer aan het kortste eind in elf wedstrijden. Bradley kwam begin oktober over van de Franse tweedeklasser Le Havre. Hij trainde onder meer ook de nationale ploegen van de VS en Egypte en het Noorse Stabaek.



"We voelden dat we deze verandering moesten doorvoeren, met nog de helft van het Premier League-seizoen voor de boeg", verklaart voorzitter Huw Jenkins. "Nu de club zo'n moeilijke periode meemaakt, moeten we proberen antwoorden te vinden om uit de problemen te geraken."



Ook Ramos moet gaan

In de Spaanse competitie ondertekende de 62-jarige Ramos eind mei van dit jaar een driejarig contract. In het seizoen 2003-2004 was de Spanjaard al eens trainer van Malaga. Hij leidde de ploeg toen naar een tiende plaats in de Primera Division. Nadien ging Ramos aan de slag bij onder meer FC Sevilla, Tottenham Hotspur, Real Madrid, CSKA Moskou en Dnjepr Dnjepropetrovsk. Zijn grootste successen boekte hij met FC Sevilla door in 2006 en 2007 de toenmalige UEFA Cup te winnen. Met die club pakte hij in 2007 ook de Spaanse beker, een jaar later volgde met Tottenham de League Cup. Met Dnjepr werd hij in 2014 vicekampioen in Oekraïne.



Malaga staat na 16 speeldagen met 21 punten op de elfde plaats in de Primera Division. Vorige week werd het uit het Spaanse bekertoernooi gekegeld door tweedeklasser Córdoba.