Per ongeluk of bewust gemikt? Dit is hoe dan ook een prachtschot van Arturo Vidal

Marie Rutsaert

27/12/16 - 20u58

video De spelers van de Bundesliga genieten van een korte vakantie tijdens hun winterstop. Maar Bayern-speler Arturo Vidal kan het voetballen duidelijk niet laten en deelt een heerlijk trucje van op het strand van Dubai.

De Chileense middenvelder is op vakantie met zijn familie. Op het zand van Dubai wilt hij toch wat entertainen met de voetbal. Hij trapt de bal in de richting van een grote vaas. De bal gaat over en het 'trickshot' lijkt mislukt. Of niet?



De bal kaatst terug op de stoeprand vlak achter de vaas en belandt met een mooi boogje in het doel. Hij deelde het op sociale media met de tekst: "De kwaliteit is zelfs op vakantie niet verloren." Een gelukje of pure klasse van de speler? We laten het in het midden. Het is hoe dan ook een geweldig schot.