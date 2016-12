Voormalige Duitse international Torsten Frings wordt coach Darmstadt 98

Door: redactie

27/12/16 - 17u07 Bron: Belga

Darmstadt 98 heeft Torsten Frings (40) aangesteld als coach. De voormalige Duitse international is de opvolger van Norbert Meier, die op 5 december aan de deur werd gezet. Frings zette zijn handtekening bij de rode lantaarn uit de Bundesliga onder een contract tot juni 2018.

"We zijn blij met Torsten Frings een coach aangetrokken te hebben die staat voor rechtlijnigheid en authenticiteit", verklaart Rüdiger Fritsch, voorzitter van 'Die Lilien'. "Bovendien beschikt Frings over jarenlange ervaring in de voetbalwereld als Bundesligaspeler en international. We zijn ervan overtuigd dat hij ook zonder grote trainerservaring zal aantonen dat hij de opdracht kan volbrengen, dat hebben andere voorbeelden in het profvoetbal al bewezen."



Voor Frings wordt het zijn eerste taak als hoofdtrainer. Tot voor kort was hij assistent-coach van Viktor Skripnik bij Werder Bremen, de club waarvoor hij als speler de meeste wedstrijden afwerkte. Verder speelde in zijn carrière met de kleuren van onder meer Borussia Dortmund en Bayern München.



Na 16 speeldagen is Darmstadt 98 met slechts 8 punten 18e en laatste in de Bundesliga. Het team verloor zijn laatste negen wedstrijden, alle competities meegerekend.