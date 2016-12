Bilbao-verdediger met succes geopereerd aan teelbalkanker

Door: redactie

27/12/16 - 13u58

© ap.

Yeray Alvarez is vanochtend met succes geopereerd aan teelbalkanker. Volgens de chirurg zijn daarbij geen complicaties opgetreden, meldt zijn club Athletic Bilbao. De 21-jarige verdediger, die de diagnose vorige week kreeg te horen, mag het ziekenhuis woensdagmorgen verlaten als zijn gezondheid dat toelaat.



Alvarez doorliep de jeugdopleiding van Athletic Bilbao en debuteerde dit jaar in de hoofdmacht. Hij speelde tot nu toe tien wedstrijden in La Liga voor het elftal van trainer Ernesto Valverde.