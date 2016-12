Fortuna Sittard stelt Sunday Oliseh aan als coach

© afp.

De Nederlandse tweedeklasser Fortuna Sittard heeft de Nigeriaan Sunday Oliseh aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Oliseh tekende een contract voor 1,5 seizoen (met een optie voor nog een seizoen). De voormalige bondscoach van Nigeria was in België actief als speler (FC Luik en RC Genk), coach (Verviers en Wezet) en technisch directeur (Eupen).

Met de 42-jarige Oliseh tovert Fortuna Sittard een grote naam uit zijn hoed. Als speler was Oliseh na FC Luik (1990-1994) nog actief voor Reggiana (1994-1995), FC Keulen (1995-1997), Ajax (1997-1999), Juventus (1999-2000), Borussia Dortmund (2000-2002 en 2004-2005), VfL Bochum (2002-2004) en RC Genk (2005-2006). Hij won met Ajax een titel (1998) en twee bekers (1998 en 1999). Ook met Dortmund won Oliseh een titel (2002) en verloor hij de finale van de UEFA Cup (2002). De 54-voudig Nigeriaans international won in 1994 ook de Africa Cup en pakte olympisch goud op de Spelen van 1996 in Atlanta.



Na zijn spelerscarrière werd Oliseh technisch directeur bij tweedeklasser Eupen (2007) en coach van derdeklassers Verviers (2008-2009) en Wezet (2015). In juli 2015 volgde hij Stephen Keshi (ex-Lokeren en Anderlecht) op als bondscoach van Nigeria, maar na zeven maanden stapte hij zelf opnieuw op na het uitblijven van betalingen.



Fortuna Sittard staat in de Nederlandse eerste divisie na negentien speeldagen op een zeventiende plaats (op twintig teams), met slechts vijftien punten.