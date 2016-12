Vázquez (ex-Club) hoopt op terugkeer naar Spanje

Door: redactie

27/12/16 - 08u58

Dat Victor Vázquez (29) het wel gezien had in Mexico één jaar na zijn transfer naar Cruz Azul, was al langer bekend, maar nu staat de Spanjaard dicht bij een terugkeer naar zijn vaderland. De aanvallende middenvelder praat op dit moment met Alavés, het nummer 12 in de Primera División. De Spaanse pers meldt dat er al een principieel akkoord is, maar zover is het nog niet. De sleutel ligt sowieso in handen van Cruz Azul, dat hoopt om nog wat te recupereren van de 2 miljoen euro die het in januari aan Club Brugge betaalde. Vázquez kon sportief en privé nooit aarden in Mexico en wil deze winter absoluut weg. Afgelopen zomer was hij even in beeld bij Standard, maar een terugkeer naar België is voorlopig geen optie.