Stijn Vreven in beeld als nieuwe coach NAC Breda

27/12/16 - 08u31 Bron: Voetbal International

© photo news.

Stijn Vreven is in beeld om trainer te worden van het Nederlandse NAC Breda. Dat meldt Voetbal International. NAC zette vorige week zijn coach Marinus Dijkhuizen aan de deur. De club zou in Vreven, die in Nederland voetbalde voor FC Utrecht en Vitesse, een geschikte opvolger zien.



Vreven (43) werd in oktober ontslagen bij Waasland-Beveren en zou wel oren hebben naar een terugkeer naar Nederland. VI meldt dat de Belg heeft bevestigd dat hij door de Bredase club is benaderd.



Eerder viel al nadrukkelijk de naam van Graham Arnold, de Australiër met een verleden als spits van NAC, als kandidaat-opvolger van Dijkhuizen.