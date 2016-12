AS Roma vindt locatie voor bouw van nieuwe voetbaltempel Stadio Della Roma

Door: redactie

AS Roma is weer dichter bij de komst van een nieuw stadion gekomen. De Italiaanse club heeft in het zuidwesten van de hoofdstad van Italië grond gevonden voor de bouw van Stadio Della Roma. Volgens directeur Umberto Gandini kan AS Roma het nieuwe onderkomen met 56.000 plaatsen in het seizoen 2020-2021 betrekken.