Liverpoolspeler Firmino zat dronken achter stuur

Door: redactie

26/12/16 - 17u40 Bron: Belga

© photo news.

Liverpoolmiddenvelder Roberto Firmino is zaterdag betrapt op het rijden onder invloed in het centrum van de stad in het noordwesten van Engeland. De 25-jarige Braziliaan werd voor korte duur aangehouden, zo bevestigde een woordvoerder van de politie vandaag.