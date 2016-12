IJverige De Bruyne en zijn City hebben penalty en twee late kogels nodig om tijgers van Hull getemd te krijgen

Door: Glenn Bogaert

26/12/16

Een gezondheidswandeling tegen de rode lantaarn? Dat zullen de mannen van Pep guardiola op voorhand misschien gedacht en verwacht hebben, maar Man City had het vanavond niet onder de markt met een gepassioneerd en strijdlustig Hull City. Pas diep in de tweede helft kregen Kevin De Bruyne en co het slot van de deur na een penaltyfout op Raheem Sterling. Yaya Touré zette zich achter de bal en zette de elfmeter feilloos om. Ruim vijf minuten later deelde invaller Iheanacho het dappere Hull van Dieumerci Mbokani de genadestoot uit. In de toegevoegde tijd dwong Raheem Sterling ook nog een owngoal af. 0-3 en met een perfecte 9 op 9 prijken 'The Citizens' voorlopig op de tweede plaats in Engeland.