Penaltymisser Benteke verpest debuut Allardyce bij Crystal Palace (1-1)

26/12/16 - 15u24

Crystal Palace heeft onder nieuwbakken coach Sam Allardyce niet meteen kunnen angeknopen met een driepunter. Yohan Cabaye zette de 'Eagles' op het veld van Watford nochtans vroeg op voorsprong, maar een strafschopmisser van Christian Benteke brak de bezoekers zuur op. Na de pauze faalde Deeney niet vanaf de stip waardoor het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen schieten met het puntje weinig op.

De verguisde Allardyce, die als Engels bondscoach moest opkrassen na een schandaal, werd enkele dagen geleden aangesteld om Crystal Palace uit het slop te halen. Aanvankelijk ging het de 'Eagles' op bezoek bij middenmotor Watford ook voor de wind. Cabaye trapte eerst nog rakelings naast de paal, maar liet niet veel later wel te netten trillen. Randje buitenspel miste de Fransman oog in oog met Gomes niet. Watford stelde teleur en ontsnapte aan de 0-2. Benteke werd neergehaald in de zestien en mocht zelf aanleggen vanaf de stip. 'Bentegoal' trapte veel te slap in waardoor de 0-1 op het bord bleef.



Een dure misser zo bleek later. Niet dat Watford veel kansen bij elkaar speelde, maar ref Clattenburg wees nog een keertje naar de stip toen Prödl bij een hoekschop werd neergetrokken. Deeney poeierde het leer staalhard rechtdoor tegen de touwen. Verder kwamen beide ploegen niet meer. Het slotakkoord was voor Zaha die op de lachspieren wekte met een schwalbe pur sang. Bij de thuisploeg kwam Christian Kabasele (ex-Genk) niet van de bank. In de erg voorlopige stand op deze Boxing Day is Watford tiende met 22 punten en Palace zeventiende met 16 punten.