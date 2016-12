Tigres Monterrey verovert vijfde Mexicaanse landstitel

Door: redactie

26/12/16 - 08u18 Bron: afp/belga

© photo news.

Club Tigres UANL heeft zich tot Mexicaans landskampioen gekroond. De club uit Monterrey haalde het na een erg spannende finale van América. Pas na strafschoppen trok de ploeg van de Franse spits André-Pierre Gignac het laken naar zich toe.

Na de 1-1 uit de heenmatch stond het in de terugwedstrijd na 90 minuten nog 0-0. In de verlengingen kwam América na 105 minuten op 0-1 dankzij Edson Alvarez. Luttele minuten voor affluiten zorgde Jesus Duenas voor de gelijkmaker. Strafschoppen moesten voor de beslissing zorgen en daarin toonde Tigres-doelman Nahuel Guzman zich heer en meester. De Argentijnse goalie stopte de eerste drie pogingen van America, Tigres zelf faalde niet en won met 3-0.



Met de zege op Club América neemt Tigres sportieve wraak voor de verloren finale van de CONCACAF Champions League van eind april. Voor de club uit Monterrey is het de vijfde Mexicaanse landstitel in de geschiedenis.