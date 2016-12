Ángel Di María. © photo news.

Aan geld geen gebrek bij de Chinese clubs. Oscar trekt na Nieuwjaar al voor een monsterbedrag van rond de 70 miljoen euro van Chelsea naar Shanghai SIPG en ook Carlos Tevez lijkt op weg naar Shanghai Shenhua. De volgende in het rijtje kan wel eens Ángel Di María zijn. Dat meldt het Franse L'Equipe. De Argentijn lost de hoge verwachtingen niet in bij Paris Saint-Germain en staat in de belangstelling van enkele Chinese ploegen. Bovendien heeft PSG met Julian Draxler al een vervanger ingelijfd.