Klopp: "Ik ben er vrij zeker van dat Chelsea tot nu toe met de minste blessures had te kampen"

Door: redactie

25/12/16 - 14u45 Bron: Sky Sports

© PN.

In een uitgebreid interview met Sky Sports-analist en ex-voetballer Jamie Redknapp heeft Jürgen Klopp teruggeblikt op zijn eerste jaar als trainer van Liverpool. De 49-jarige Duitser maakte een balans op van zijn 2016 en keek ook al in zijn glazen bol voor de rest van het seizoen: "Uiteraard is Chelsea op dit moment de te kloppen ploeg, maar wat als hun sterspelers Eden Hazard en Diego Costa uitvallen?"

Klopp, die in oktober 2015 een contract tekende op Anfield Road, over zijn eerste jaar bij Liverpool: "Ik was altijd al gefascineerd door de Premier League en om er nu deel van uit te maken is fantastisch. Om bij Liverpool aan het roer te staan, toont aan dat ik een ongelooflijke gelukzak ben. Dit is de juiste club voor mij. Bovendien is er een goede wederzijdse samenwerking. Alles is hier beter dan ik had durven dromen."



Klopp over het verschil tussen de Premier League en de Bundesliga: "De Premier League is de meest uitdagende competitie in de wereld, daar ben ik 100% zeker van. Er zijn altijd zes ploegen die kampioen kunnen worden. Dat heb je in geen enkel ander land. In Spanje zijn er drie ploegen als je geluk hebt, in Duitsland twee (Bayern München en nog iemand anders). Dat maakt het bijzonder lastig want je verliest vooral de punten tegen de andere ploegen (en niet tegen de grote teams). Veel ploegen hebben bovendien veel individuele kwaliteit in hun rangen." Lees ook Klopp over Chinese voetbal: "Ik kan het niet begrijpen, hier verdien je ook heel veel geld"



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © PN.